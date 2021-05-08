«Барселона» – «Атлетико». Бускетс получил перелом челюсти

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил травму в матче 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:0).

«У Серхио ушиб лица с переломом верхней челюсти. Он находится в хорошем состоянии, но его выздоровление займёт определённое время», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сине-гранатовых.

Напомним, 32-летний хавбек покинул поле после столкновения с центральным защитником «матрасников» Стефаном Савичем.

Добавим, что в нынешней компании испанец отыграл 47 матчей и отдал четыре голевых паса.