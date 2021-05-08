Масалитин – о переходе Заболотного в ЦСКА: Хорошо, что стали возвращать воспитанников обратно

Экс-футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на скорый переход Антона Заболотного в московскую команду.

— Антон — добротный нападающий для нашего чемпионата. Он сумел раскрыться, сделать имя, попасть в сборную. Хорошо, что стали возвращать воспитанников обратно, потому что много игроков из системы ЦСКА играют на видных ролях, а в клуб не возвращаются. Может, начнется тенденция, кто-то еще подтянется. Еще и свои воспитанники есть. Например, Яковлев, он много забивает за молодежку. Какие-то изменения должны произойти, — передает слова Масалитина «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Заболотный забил девять мячей и сделал три голевые передачи в 26-и матчах.