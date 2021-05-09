Макаров – после победы «Рубина» над «Арсеналом»: Был наш последний шанс попасть обратно в четверку

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров поделился эмоциями от победы своей команды в прошедшей встрече.

— При счете 0:2 было очень тяжело. И это был наш последний шанс попасть обратно в четверку. Еще есть один финал, чтобы попасть в еврокубки. Эмоции просто зашкаливают сейчас. С 0:2 вытащить победу — это отличный результат, — передает слова Макарова пресс-служба «Рубина».

«Рубин» набрал 52 очка, с которыми занимает четвертое место в турнирной таблице, опержая «Сочи» по личным встречам.

В заключительном туре чемпионата России команда Леонида Слуцкого проведет домашний матч с волгоградским «Ротором».