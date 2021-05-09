Индзаги – после поражения «Лацио» от «Фиорентины»: Мы создавали моменты, но не смогли их завершить

Главный тренер римского «Лацио» прокомментировал поражение своей команды в прошедшем матче чемпионата Италии.

— Я разочарован. Мы знали, что будет трудно, и хорошо провели первый отрезок игры. Мы должны были лучше защищаться после их первого гола, но во втором тайме игра была совсем не гладкой. Мы создавали моменты, но не смогли их завершить. К сожалению, у своих ворот были ошибки. Мы собираемся пробиться в еврокубки пятый сезон подряд, — передает слова Индзаги DAZN.

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице серии а с 64 очками. В следующем туре 12 мая римляне примут «Парму».