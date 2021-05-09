Наумов - о дерби «Локомотив» - «Динамо»: Матч выглядел тусклым, словно команды смирились

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» (0:0).

«Я рассчитывал увидеть увлекательное дерби с игрой в атаку на встречных курсах, поскольку обеим командам надо было выигрывать. Но выглядело это так, что «Динамо» смирилось со своей участью, и «Локо» потерялся.

Может быть, еще не пережили разгром от «Зенита». В итоге получился довольно тусклый матч двух команд, которые как будто ни на что не претендуют», - приводят слова Наумова «Известия».

Напомним, что «Локомотив», набрав 53 очка, вернулся на второе место в РПЛ. Столько же очков у «Спартака», идущего третьим. «Динамо» – на седьмой строчке. У бело-голубых 47 очков.

Добавим, что в заключительном туре железнодорожники сыграют в дома с «Уралом», а «Динамо» примет на своем поле ЦСКА. Оба матча пройдут 16 мая.