Федорчук - о чемпионстве киевского «Динамо»: Луческу наладил игру, но в команде нет лидера

Главный тренер симферопольской «Таврии» Олег Федорчук прокомментировал победу киевского «Динамо» в чемпионате Украины.

«Я, если честно, со стороны «Динамо» не увидел в сезоне выдающихся матчей, просто команда работала, правильно выполняла свою работу. Для кого-то такой результат может показаться неожиданным, но это не так, все закономерно.

В будущем хотелось бы, чтобы футболисты «Динамо» росли индивидуально, поскольку в команде сейчас нет лидера, которым в свое время был Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко. Пока главный тренер наладил только коллективную игру, за это он заслуживает похвалы и уважения», - приводит слова специалиста «Рейтинг Букмекеров» (Украина).

Отметим, что прошлый раз бело-голубые выигрывали золотые медали в 2016 году под руководством Сергея Реброва. Далее четыре раза подряд чемпионом Украины стал «Шахтер».

Всего у «Динамо» 16 титулов в независимой Украине и 13 побед в чемпионатах СССР.