«МЮ» лишился крупного спонсорского контракта из-за протеста фанатов

«Манчестер Юнайтед» упустил солидный спонсорский контракт на сумму 200 млн фунтов в связи с протестами фанатов манкунианцев против владельцев клуба. Титульный спонсор тренировочной формы The Hut Group (THG) отказался от ранее достигнутых договоренностей, сообщает The Guardian.

Как утверждается в источнике, британская компания решила отменить сделку из-за протестов болельщиков «МЮ» против владельцев клуба – семьи Глейзеров. Отмечается, что сумма в 200 млн фунтов должна была выплачиваться на протяжении десяти лет.

Напомним, фанаты выступили против руководства «красных дьяволов» после того, как «МЮ» стал одним из инициаторов создания Суперлиги Европы. И хотя новый проект так и не был реализован, болельщики продолжают протестовать.