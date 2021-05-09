«Барселона», «Реал» и «Ювентус» продолжают получать угрозы от УЕФА из-за Суперлиги

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с официальным заявлением после новости о санкциях УЕФА к участникам проекта Суперлиги. Об этом сообщает ТАСС.

«Клубы-основатели страдали и продолжают страдать от неприемлемого давления со стороны третьих лиц, угроз и оскорблений с целью отказа от проекта и, следовательно, отказа от своего права и обязанности предоставлять решения для футбольной экосистемы посредством конкретных предложений и конструктивного диалога. Это недопустимо с точки зрения верховенства закона, и трибуналы уже вынесли решение в пользу предложения Суперлиги, предписывая ФИФА и УЕФА, напрямую или через их аффилированные органы, воздерживаться от любых действий, которые могут каким-либо образом воспрепятствовать этой инициативе, пока судебные разбирательства еще не завершены», - приводит сообщение клубов «Профиль».

Напомним. что состав Суперлиги покинули практически все участники. В данный момент официально об уходе не объявили »Реал», «Барселона» и «Ювентус», однако, их, как пишут СМИ, дисквалифицируют от еврокубков на два сезона.