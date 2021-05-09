Хосеп Гвардиола: Зинченко пришлось сражаться за место в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал, как защитник Александр Зинченко отвоевывал место в команде.

«Алексу пришлось сильно постараться, чтобы играть в «Ман Сити». Трансфер был реален, но игрок твердо заявил, что хочет остаться. Он никогда не жалуется, даже выступая на другой позиции. Алекс отлично владеет мячом, он всегда сосредоточен, внимательно слушает слова тренера. На позиции левого защитника ему приходится обороняться против Салаха, Рэшфорда, Ди Марии, причем он не допускает ошибок», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что Зинченко с 2015 по 2016 год выступал за «Уфу», после чего перешел в «Ман Сити».