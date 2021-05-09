Ярослав Ракицкий: Должны чтить память защитников Родины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий отметил, что необходимо помнить подвиг героев, защищавших в годы ВОВ от фашизма.

«В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!», – цитирует «МК-Спорт» сообщение Ракицкого, опубликованное в его Instagram-аккаунте.

Напомним, футболист выступает за «Зенит» с начала 2019 года. Ранее он играл в составе донецкого «Шахтера». Вместе с питерским клубом украинец дважды выиграл чемпионат России.