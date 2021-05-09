«Торпедо» обжаловало решение не давать клубу лицензию для участия в РПЛ

Руководство ФК «Торпедо» подало апелляцию на решение РФС не давать «автозаводцам» в следующем сезоне лицензию для выступления в российской премьер-лиге, сообщает ТАСС со ссылкой на президента столичного клуба Дениса Маслова.

Напомним, 5 мая комиссия РФС по лицензированию объявила, что «Торпедо», «Крылья Советов», «Алания», «Оренбург» и «Нефтехимик» не получили лицензии для участия в РПЛ, указав, что клубы могут исправить указанные комиссией недостатки до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

Ранее пресс-атташе торпедовцев Дмитрий Ганичев сообщил ТАСС, что приоритетным вариантом домашнего стадиона для клуба в случае выхода в РПЛ является большая спортивная арена «Лужники».

Напомним, «Торпедо» занимает шестое место в ФНЛ, имея в активе 72 очка. На одно очко больше набрала калининградская «Балтика», на два – владикавказская «Алания», которая располагается на третьем место, дающем право провести стыковые игры за место в РПЛ. Окончательный вид таблица примет 15 мая, когда состоятся встречи заключительного тура ФНЛ в сезоне-2020/21. «Торпедо» на своем поле сразится с ярославским «Шинником», «Балтика» примет самарские «Крылья Советов», а «Алания» в Хабаровске попытается одолеть местных армейцев.