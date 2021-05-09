Червиченко допустил стимуляцию «Химок» преследователями «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего поединка москвичей, которые 10 мая сыграют против «Химок».

«Встреча должна получиться интересной. Если химчане не хотят, чтобы их считали фарм-клубом, то обязаны сражаться не менее отчаянно, чем с «Зенитом». Не исключаю стимуляцию подмоскового клуба от ближайших преследователей «Спартака». Там три команды, которые могут пообещать «Химкам» особые премиальные. Так что легкой прогулки точно не будет. Спартаковцы могут и проиграть, если переоценят свои возможности, как это случилось в игре с уфимцами, – цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у «Локомотива», расположившегося выше по дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше.