Червиченко допустил стимуляцию «Химок» преследователями «Спартака»

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Италия - Серия А 13:30 Дженоа 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 2.04
Англия - Первая лига 14:00 Кру Александра 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.18 Х 3.40 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:00 Гиллингем 0 Плимут Аргайл 0
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Брайтон энд Хо 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
Англия - Первая лига 14:00 Донкастер Рове 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.90 Х 4.00 П2 2.20
Англия - Первая лига 14:00 Портсмут 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.50 Х 4.20 П2 5.90
Англия - Первая лига 14:00 Оксфорд Юнайте 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.58 Х 4.40 П2 5.20
Англия - Первая лига 14:00 Чарльтон Атлет 0 Халл Сити 0 П1 2.24 Х 3.70 П2 3.00
Англия - Первая лига 14:00 Сандерленд 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.50 Х 4.60 П2 5.90
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Марсель 0 П1 3.30 Х 3.60 П2 2.20
Англия - Первая лига 14:00 Линкольн Сити 0 Уимблдон 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 3.70
Англия - Первая лига 14:00 Милтон-Кинс До 0 Рочдейл 0 П1 1.64 Х 4.30 П2 4.80
Англия - Первая лига 14:00 Уиган Атлетик 0 Суиндон Таун 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Англия - Первая лига 14:00 Ипсвич Таун 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.70
Англия - Первая лига 14:00 Блэкпул 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.51 Х 4.30 П2 6.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Хайденхайм 0 Зандхаузен 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Эрцгебирге 0 Падерборн 07 0
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Эйбар 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.80
Испания - Сегунда 15:00 Мирандес 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Греция - Суперлига 15:00 ПАОК 0 Арис 0 П1 1.75 Х 3.60 П2 4.90
Аргентина - Примера 16:00 Арсенал Саранд 0 Сентраль Кордо 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кальяри 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.33
Франция - Лига 1 16:00 Анже 0 Дижон 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.80
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Ним 0
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Брест 0 П1 2.44 Х 3.40 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Монпелье 0 П1 1.68 Х 4.60 П2 4.50
Португалия - Сегунда 16:00 Кова-да-Пиедад 0 Визела 0 П1 7.40 Х 3.40 П2 1.55
Италия - Серия А 16:00 Парма 0 Аталанта 0 П1 15.0 Х 7.70 П2 1.19
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Торино 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
09 мая 13:08
автор: Евгений Лиманский

Червиченко допустил стимуляцию «Химок» преследователями «Спартака»

Красно-белые по итогам 29-го тура РПЛ могут обеспечить себе место в Лиге чемпионов.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего поединка москвичей, которые 10 мая сыграют против «Химок».

«Встреча должна получиться интересной. Если химчане не хотят, чтобы их считали фарм-клубом, то обязаны сражаться не менее отчаянно, чем с «Зенитом». Не исключаю стимуляцию подмоскового клуба от ближайших преследователей «Спартака». Там три команды, которые могут пообещать «Химкам» особые премиальные. Так что легкой прогулки точно не будет. Спартаковцы могут и проиграть, если переоценят свои возможности, как это случилось в игре с уфимцами, – цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у «Локомотива», расположившегося выше по дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше.

источник: «Спорт-Экспресс»
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