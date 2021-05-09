Кафельников выразил желание, чтобы «Спартак» возглавили Гвардиола или Клопп

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура между командой Доминико Тедеско и «Химками», а также поделился мнением о будущем главном тренере клуба.

«Будет хороший и зрелищный матч, в котором мы должны одержать победу. Других вариантов у меня нет. Что касается выбора тренера, то этого есть клубное руководство, которое принимает соответствующие решения. Что могу сказать болельщики? Будет Руй Витория – будем работать с ним. Какие-то еще варианты не хочу обсуждать, но для меня, конечно, лучше, если пригласят Гваридолу. Либо Клоппа», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у «Локомотива», расположившегося выше по дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше. «Химки», с которыми красно-белые сыграют дома 10 мая, идут на восьмой строчке с 44 очками.