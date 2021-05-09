«Арсенал» намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу судейства Левникова в матче с «Рубином»

Тульский «Арсенал» заявил о том, что направит письмо в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:4).

Напомним, на 52-й минуте встречи за фол в своей штрафной вторую желтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев. До удаления туляки вели со счетом 2:0, но после этого пропустили четыре гола и потерпели поражение.

По итогам матча 29-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Рубин», руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова. pic.twitter.com/x4mhpX1nG8 — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 9, 2021

Добавим, что «Рубин» занимает четвертое место, набрав 52 очка. «Арсенал» расположился на 13-й строчке, заработав 23 очка.