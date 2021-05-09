Микель Артета: «Арсенал» нуждается в изменениях после мрачного сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ожидает большую трансферную активность лондонского клуба в предстоящее межсезонье.

«Состав нуждается в изменениях. В декабре уже произошло много трансформаций, чего не случалось годами. Все должно обновиться, и, надеюсь, руководство одобрит эти планы», – цитирует Артету Sky Sports.

Как отмечается в источнике, болельщики клуба критикуют владельца Стэна Кронке за отсутствие инвестиций в состав команды. Однако Артета уверен, что этим летом у него будут средства на усиление состава.

Напомним, «Арсенал» проиграл в полуфинале Лиги Европы по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу» (1:2 и 0:0). В английской премьер-лиге «канониры» лишились шансов занять место в четверке, в пятый раз подряд не сумев выйти в Лигу чемпионов.