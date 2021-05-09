Боярский считает, что «Химки» обыграют «Спартак» без всяких доплат

Российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи между командой Доминико Тедеско и «Химками», которая состоится 10 мая.

«Думаю, «Химки» обыграют «Спартак» без всяких доплат! Они и так победят», – цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко допустил стимуляцию «Химок» преследователями «Спартака», заявив, что сразу три команды могут пообещать подмосковному клубу особые премиальные.

Напомним, «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у «Локомотива», расположившегося выше по дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше. «Химки» идут на восьмой строчке с 44 очками.