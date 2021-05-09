Рауль Рианчо: «Спартак» обязан победить «Химки»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи между командой Доминико Тедеско и «Химками», которая состоится 10 мая.

«Слежу за выступлением «Спартака», к сожалению, клуб сейчас занимает третье место в таблице, но есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Это величайший клуб с большой историей. Он обязан обыгрывать «Химки» и играть в Лиге чемпионов, это лучший клуб в России», – цитирует испанского специалиста Sport24.

Напомним, Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году, став ассистентом Массимо Карреры. В октябре, когда итальянца уволили со своего поста, стал исполняющим обязанности главного тренера. Под руководством Рианчо красно-белые провели в разных турнирах шесть матчей, одержав две победы и один раз добившись ничьей. В ноябре испанец покинул Москву после прихода в клуб Олега Кононова.

Добавим, что «Спартак» занимает третье место в текущей таблице, имея в активе 53 очка. Столько же у «Локомотива», расположившегося выше по дополнительным показателям, однако железнодорожники провели на один матч больше. «Химки» идут на восьмой строчке с 44 очками.