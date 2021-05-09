Источник: «Спартак» планирует расстаться с Ташаевым и Мирзовым

«Спартак» не собирается давать шансы проявить себя полузащитникам Резиуану Мирзову и Александру Ташаеву, планируя расстаться с игроками в предстоящее межсезонье, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

«Клуб не рассчитывает на этих игроков вне зависимости от фигуры нового главного тренера», – отметил один из источников. Второй информатор подтвердил эти сведения, добавив, что Мирзова клуб планирует продать, а с Ташаевым «Спартак» в ближайшее время может начать переговоры о расторжении контракта.

Ранее полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказывал желание получить еще один шанс проявить себя в московском клубе. Также сообщалось, что подмосковный клуб намерен выкупить игрока. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека шесть голов в составе «Химок». 26-летний Александр Ташаев провел сезон в ФНЛ в составе «Спартака-2», не сумев отметиться забитыми мячами.