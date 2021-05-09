В Англии подтвердили переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 85' Хайденхайм 2 Зандхаузен 1 П1 1.04 Х 16.0 П2 33.0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 83' Эрцгебирге 3 Падерборн 07 7
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 83' Бохум 4 Ян 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 56' Мирандес 1 Фуэнлабрада 1 П1 4.10 Х 1.90 П2 3.50
Греция - Суперлига 2-й тайм, 56' ПАОК 0 Арис 0 П1 2.33 Х 2.15 П2 5.80
Испания - Примера 2-й тайм, 52' Хетафе 0 Эйбар 0 П1 3.20 Х 1.90 П2 4.70
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 11' Кова-да-Пиедад 1 Визела 0 П1 2.60 Х 2.95 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 14' Страсбург 0 Монпелье 0 П1 1.65 Х 4.10 П2 4.90
Франция - Лига 1 1-й тайм, 13' Ницца 0 Брест 1 П1 4.70 Х 4.50 П2 1.65
Франция - Лига 1 1-й тайм, 14' Метц 0 Ним 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Беневенто 0 Кальяри 1 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 14' Анже 1 Дижон 0 П1 1.24 Х 6.20 П2 12.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Парма 0 Аталанта 1 П1 21.0 Х 14.0 П2 1.07
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Верона 0 Торино 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Аргентина - Примера 1-й тайм, 14' Арсенал Саранд 1 Сентраль Кордо 1 П1 3.80 Х 3.30 П2 1.95
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 8' Астон Вилла 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.80 Х 4.10 П2 1.70
Испания - Сегунда 17:00 Овьедо 0 Сабадель 0 П1 1.98 Х 3.00 П2 4.70
Португалия - Сегунда 17:00 Арока 0 Каза Пия 0
Испания - Примера 17:15 Валенсия 0 Вальядолид 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Греция - Суперлига 17:15 Астерас 0 Олимпиакос 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.76
Франция - Лига 1 18:05 Реймс 0 Монако 0 П1 7.70 Х 5.10 П2 1.41
Аргентина - Примера 18:10 Аргентинос Хун 0 Эстудиантес 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 2.90
Болгария - Первая лига 18:30 Черно море 0 Царско Село 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 4.60
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Хэм Юнайт 0 Эвертон 0 П1 2.14 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия А 19:00 Рома 0 Кротоне 0 П1 1.41 Х 5.40 П2 7.10
Испания - Сегунда 19:15 УД Логроньес 0 Жирона 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:15 Картахена 0 Кастельон 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Сельта 0 П1 1.74 Х 4.00 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 АЕК Афины 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.40
Португалия - Сегунда 19:30 Лейшойнш 0 Порту Б 0 П1 3.50 Х 3.70 П2 1.92
09 мая 15:38
автор: Евгений Лиманский

В Англии подтвердили переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

Главный матч Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 должен пройти в турецкой столице 29 мая.

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Англию.

«В настоящий момент ведутся переговоры. Мой коллега Оливер Доуден обсуждает этот вопрос. Уверен, что британским болельщикам очень хотелось бы увидеть финал здесь, на английском стадионе», – цитирует Гоува «RT на русском» со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая введен полный локдаун из-за обстановки с коронавирусом. В финале ЛЧ встретятся две английские команды «Челси» и «Манчестер Сити», которые по сумме двух полуфинальных встреч прошли мадридский «Реал» и французский «ПСЖ» соответственно.

источник: «RT на русском»
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