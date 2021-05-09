В Англии подтвердили переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Англию.

«В настоящий момент ведутся переговоры. Мой коллега Оливер Доуден обсуждает этот вопрос. Уверен, что британским болельщикам очень хотелось бы увидеть финал здесь, на английском стадионе», – цитирует Гоува «RT на русском» со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая введен полный локдаун из-за обстановки с коронавирусом. В финале ЛЧ встретятся две английские команды «Челси» и «Манчестер Сити», которые по сумме двух полуфинальных встреч прошли мадридский «Реал» и французский «ПСЖ» соответственно.