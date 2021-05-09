«Спартак» планирует расторгнуть контракт с Ташаевым

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев может покинуть команду по окончании сезона, сообщает ТАСС.

«Пока мы не общались со «Спартаком» о расторжении контракта. Разговор с руководством команды будет проведен по окончании сезона. Несколько российских клубов проявляют интерес к Ташаеву, однако мы будем вести переговоры только после того, как чемпионат закончится и пройдет встреча с руководством «Спартака», - цитирует агента игрока Алана Агузарова ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне Ташаев не выступал за основную команду красно-белых.