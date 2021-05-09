Федор Чалов: Меня не мучила серия без голов

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Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+1' Ницца 3 Брест 2
Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+2' Метц 0 Ним 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 89' Верона 1 Торино 1
Италия - Серия А 2-й тайм, 87' Беневенто 1 Кальяри 2 П1 35.0 Х 7.20 П2 1.13
Италия - Серия А 2-й тайм, 90+2' Парма 2 Аталанта 4
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 86' Кова-да-Пиедад 1 Визела 1 П1 16.0 Х 1.30 П2 4.10
Франция - Лига 1 2-й тайм, 90' Страсбург 1 Монпелье 3
Аргентина - Примера 2-й тайм, 90+1' Арсенал Саранд 1 Сентраль Кордо 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 85' Астон Вилла 1 Манчестер Юнай 2 П1 32.0 Х 7.80 П2 1.12
Португалия - Сегунда перерыв Арока 1 Каза Пия 1
Испания - Сегунда перерыв Овьедо 2 Сабадель 1 П1 1.35 Х 4.50 П2 12.0
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Валенсия 0 Вальядолид 0 П1 2.60 Х 2.75 П2 3.20
Греция - Суперлига 1-й тайм, 34' Астерас 0 Олимпиакос 0 П1 5.10 Х 3.50 П2 1.65
Франция - Лига 1 18:05 Реймс 0 Монако 0 П1 7.60 Х 5.00 П2 1.42
Аргентина - Примера 18:10 Аргентинос Хун 0 Эстудиантес 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 2.90
Болгария - Первая лига 18:30 Черно море 0 Царско Село 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 4.60
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Хэм Юнайт 0 Эвертон 0 П1 2.13 Х 3.60 П2 3.50
Италия - Серия А 19:00 Рома 0 Кротоне 0 П1 1.47 Х 5.10 П2 6.20
Испания - Сегунда 19:15 Картахена 0 Кастельон 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Сегунда 19:15 УД Логроньес 0 Жирона 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 АЕК Афины 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.40
Португалия - Сегунда 19:30 Лейшойнш 0 Порту Б 0 П1 3.50 Х 3.70 П2 1.92
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Сельта 0 П1 1.69 Х 4.30 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бостон Селтикс 0 Майами Хит 0 П1 1.87 П2 1.97
Аргентина - Примера 20:30 Платенсе 0 Росарио Сентра 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 1.92
Аргентина - Примера 20:30 Ривер Плейт 0 Альдосиви 0 П1 1.16 Х 7.10 П2 14.0
Аргентина - Примера 20:30 Расинг А 0 Сан-Лоренсо 0
Болгария - Первая лига 20:45 Ботев П 0 Левски 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Арсенал 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Женева-Серветт 0 Цуг 0
09 мая 16:41
автор: Александр Шульгин

Федор Чалов: Меня не мучила серия без голов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ (3:1).

«Игра в дождь? Английская погода мне, в принципе, нравится. У футбола нет плохой погоды. Надеюсь, болельщикам дали какие-нибудь дождевики, чтобы никто не простыл. Меня не мучила серия без голов, выходил на каждую игру с мыслью, чтобы команда победила. Выходил на матч с «Краснодаром» с мыслями о том, чтобы забить и помочь команде. Конечно, я благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевернута, двигаемся дальше. В перерыве общения не было, были какие-то корректировки. Мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить еще два гола», — приводит слова Чалова «РТ», ссылаясь на пресс-службу армейцев.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

Перед заключительным туром подопечные Ивицы Олича занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

источник: «RT на русском»
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