Федор Чалов: Меня не мучила серия без голов

«Игра в дождь? Английская погода мне, в принципе, нравится. У футбола нет плохой погоды. Надеюсь, болельщикам дали какие-нибудь дождевики, чтобы никто не простыл. Меня не мучила серия без голов, выходил на каждую игру с мыслью, чтобы команда победила. Выходил на матч с «Краснодаром» с мыслями о том, чтобы забить и помочь команде. Конечно, я благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевернута, двигаемся дальше. В перерыве общения не было, были какие-то корректировки. Мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить еще два гола», — приводит слова Чалова «РТ», ссылаясь на пресс-службу армейцев.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

Перед заключительным туром подопечные Ивицы Олича занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.