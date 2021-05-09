Александр Мостовой: Сейчас все в руках «Спартака»

«На «Спартак» нет никакого давления. Я еще перед игрой в Туле сказал, что, если красно-белые выиграют у «Арсенала», то займут второе место. Сейчас все в их руках. Тем более, «Химки» сейчас такой соперник, который ничем не мотивирован.

Верю в стимуляцию химчан со стороны конкурентов «Спартака», потому что испытал это на себе. Это нормальное явление. В Испании всегда так было: стимулировать немотивированные команды, чтобы они не сдавали игры», - приводит слова Мостового Sport24.ru.

Напомним, встреча 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Химки» пройдет завтра, на домашней арене москвичей.

Начало в 19:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Локомотивом» (по 53), уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.