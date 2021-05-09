Валерий Газзаев: Считаю, что за последние пять лет ЦСКА мог выиграть хоть что-то

«Нужно признать, что за последние пять лет команда почти не прогрессировала. Не было трофеев, титулов, за исключением Суперкубка России.

Считаю, за этот период можно было выиграть хоть что-то! Но мы ничего этого не увидели. И говорить, что сегодняшняя победа над «Краснодаром» станет поворотной, я не могу. Нужно дождаться следующего сезона, и тогда уже оценим уровень команды Олича», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

Перед заключительным туром армейцы занимают шестое место, имея в своем активе 50 очков и ведя борьбу за попадание в еврокубки.