«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

Матч 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостевой команды со счетом 3:1.
В составе «красных дьяволов» голы забили Бруну Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар на 52-й минуте, Мэйсон Гринвуд (56) и Эдинсон Кавани (87). У соперников забитым мячом отличился Бертран Траоре (24).
Отметим, что на 89-й минуте был удален с поля форвард хозяев Олли Уоткинс – англичанин получил вторую желтую карточку.
«МЮ» набрал 70 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 11-й строчке с 48 очками.
11 мая подопечные Оле-Гуннара Сульшера сыграют дома против «Лестера», а бирмингемский клуб двумя днями позже примет у себя «Эвертон».