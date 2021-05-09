«Айнтрахт» ушел от домашнего поражения в игре с «Майнцом»

«Айнтрахт» на своей домашней арене не смог обыграть «Майнц» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Гости открыли счет на 11-й минуте усилиями нападающего Карима Онисиво. В концовке встречи франкфуртская команда смогла добыть ничейный результат – гол забил полузащитник Айдин Хрустич (86).

«Айнтрахт» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги, отставая от идущей четвертой «Боруссии» из Дортмунда на одно очко. «Майнц» располагается на 12-й строчке (36 очков).

В следующем туре команда из Франкфурта сыграет дома против «Шальке» (15 мая), а «Майнц» проведет домашнюю встречу с дортмундской «Боруссией» (16 мая).

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