«Челси» готов приобрести Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.

Как сообщает Football Insider, в борьбу за приобретение 27-летнего англичанина вступил «Челси», намеренный усилить свою атакующую линию в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что форвардом активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сам футболист выразил готовность покинуть состав «шпор» этим летом.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он забил 31 гол и отдал 16 ассистов в 46 матчах. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.