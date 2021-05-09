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Аргентина - Примера 2-й тайм, 56' Аргентинос Хун 2 Эстудиантес 0 П1 1.07 Х 11.0 П2 22.0
Болгария - Первая лига перерыв Черно море 3 Царско Село 1
Англия - Премьер-лига перерыв Вест Хэм Юнайт 0 Эвертон 1 П1 5.60 Х 3.80 П2 1.60
Италия - Серия А 1-й тайм, 23' Рома 0 Кротоне 0 П1 1.50 Х 4.80 П2 5.60
Испания - Сегунда 1-й тайм, 8' Картахена 0 Кастельон 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.70
Испания - Сегунда 1-й тайм, 9' УД Логроньес 0 Жирона 0 П1 3.20 Х 2.95 П2 2.45
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Сельта 0 П1 1.64 Х 4.20 П2 5.30
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НБА - регулярный чемпионат 22:30 Лос-Анджелес К 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.32 П2 3.50
09 мая 18:54
автор: Владислав Корегин

«Челси» готов приобрести Кейна

Сделка может состояться ближайшим летом.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.

Как сообщает Football Insider, в борьбу за приобретение 27-летнего англичанина вступил «Челси», намеренный усилить свою атакующую линию в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что форвардом активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сам футболист выразил готовность покинуть состав «шпор» этим летом.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он забил 31 гол и отдал 16 ассистов в 46 матчах. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.

источник: Football Insider
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