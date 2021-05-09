Лоди может сменить «Атлетико» на «Лион»

Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди может перейти в клуб чемпионата Франции летом 2021 года.
Согласно информации L'Equipe, в услугах 23-летнего бразильца заинтересован «Лион». Отмечается, что руководство «ткачей» собирается укрепить оборонительную линию команды в преддверии следующего сезона и считает, что футболист мадридского клуба является отличным вариантом усиления состава.
Лоди перешел в «Атлетико» в июле 2019 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 20,6 миллионов евро. С тех пор он отыграл 73 матча, забил один гол и отдал пять ассистов. Контракт футболиста истекает летом 2025-го.
В составе сборной Бразилии защитник провел пять встреч.
источник: L'Equipe