«Монако» минимально обыграл «Реймс», Головин появился на поле на 80-й минуте

Футболисты «Монако» одержали гостевую победу над «Реймсом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции.
Единственный гол был забит в первом тайме – на 20-й минуте полузащитник Элиот Матазо отличился забитым мячом после фланговой передачи Виссама Бен-Йеддера.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на поле на 80-й минуте, заменив Бен-Йеддера, и получил желтую карточку на 92-й минуте.
Благодаря сегодняшней победе «Монако» набрал 74 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице лиги 1, обогнав «Лион». «Реймс» располагается на 13-й строчке с 42 очками.
Оба коллектива проведут свои следующие матчи в чемпионате 16 мая – «монегаски» дома сыграют против «Ренна», а «Реймс» отправится в гости к «ПСЖ».