Гол Калверта-Льюина принес «Эвертону» гостевую победу над «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» потерпел домашнее поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что победу «ирискам» принес гол форварда Доминика Калверта-Льюина, забитый на 24-й минуте. Теперь на счету нападающего 16 забитых мячей в 29 встречах нынешнего сезона АПЛ.
«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Вест Хэм» с 58 очками остался на пятой строчке.
В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет в гостях против «Астон Виллы» (13 мая), а лондонский клуб на выезде встретится с «Брайтоном» (15 мая).
АПЛ