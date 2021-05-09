Дайер и Хойбьерг могут перейти в «Рому»

Руководство «Ромы» может приобрести двух игроков «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.

По информации The Sun, римский клуб намерен подписать центрального защитника Эрика Дайера, а также полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга. Отмечается, что в покупке этих игроков заинтересован лично Жозе Моуринью, который этим летом возглавит итальянскую команду.

Как сообщает источник, «шпоры» не собираются продавать обоих футболистов по окончании сезона-2020/21.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с июля 2014 года. В общей сложности 27-летний англичанин провел за клуб 277 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт истекает летом 2024-го.

Что касается Хойбьерга, то 25-летний датчанин присоединился к команде в августе прошлого года, подписав пятилетнее соглашение. В нынешнем сезоне на его счету один забитый мяч и четыре результативных передачи в 50 встречах.