«Ювентус» - «Милан»: стартовые составы

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Мората, Роналду.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Браим Диас, Чалханоглу, Салемакерс, Ибрагимович.

Напомним, оба клуба ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. К очной встрече команды подошли с одинаковым очковым багажом - по 69, расположившись на четвертом и пятом местах. При равенстве очков более высокое место занимают «россонери» за счет большего количества побед.

На второй позиции в турнирной таблице находится «Аталанта» (72), третьим идет «Наполи» (70).

Встреча пройдет в Турине. Начало в 21:45 по московскому времени.