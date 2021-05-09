Дубль Мины помог «Сельте» в гостях обыграть «Вильярреал»

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Сельтой» завершился победой клуба из Виго со счетом 4:2.

В составе победившей команды дубль оформил нападающий Санти Мина, отличившийся на 19-й и 34-й минутах игры. По голу забили Браис Мендес (45+3) и Аугусто Солари (57). Соперник ответил результативными ударами Мои Гомеса (25), а также Херарда Морено (87).

Отметим, что на 88-й минуте форвард «Сельты» Факундо Феррейра был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Сельта» одержала третью победу кряду в чемпионате и набрала 47 очков, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице. «Вильярреал» с 52 очками остался на шестой строчке.

12 мая команда из Виго сыграет дома против «Хетафе», а подопечные Унаи Эмери днем позже отправятся в гости к «Вальядолиду».