Филипп выразил готовность остаться в «Вольфсбурге»

Форвард «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, арендованный у «Динамо» до конца текущего сезона, выразил желание подписать полноценный контракт с немецким клубом.

Напомним, что 27-летний футболист присоединился к команде бундеслиги в октябре прошлого года. С тех пор он отыграл за «волков» 24 матча, забил три гола и отдал два ассиста.

– Да, я хотел бы остаться в «Вольфсбурге». Здесь я чувствую себя как дома, меня тут очень хорошо приняли, – приводит слова Филиппа Bild.

Ранее появилась информация, что руководство немецкого клуба готово к переговорам с «Динамо» о выкупе контракта футболиста. Сумма предполагаемой сделки составит 11 миллионов евро.

В августе 2019 года бело-голубые заплатили 20 миллионов евро дортмундской «Боруссии» за трансфер Филиппа. В общей сложности он провел за столичную команду 29 встреч, отличившись девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.