Пиоли сохранит свой пост в случае непопадания «Милана» в Лигу чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли не покинет клуб, даже если «россонери» не окажутся в числе участников Лиги чемпионов на будущий сезон.

«Пиоли останется в «Милане», даже если команда не выйдет в ЛЧ. Руководство клуба не ставило задачу выхода в Лигу чемпионов как првостепенную», — цитирует Мальдини известный журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

Напомним, перед 35-м туром итальянской серии А «Милан» делит четвертое место с туринским «Ювентусом», опережая последнего по дополнительным показателям. У обеих команд по 69 очков.

В эти минуты в Турине проходит очный поединок между ними.