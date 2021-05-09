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09 мая 21:56
автор: Александр Шульгин

Пиоли сохранит свой пост в случае непопадания «Милана» в Лигу чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб не настроен на перемены на тренерском мостике.

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли не покинет клуб, даже если «россонери» не окажутся в числе участников Лиги чемпионов на будущий сезон.

«Пиоли останется в «Милане», даже если команда не выйдет в ЛЧ. Руководство клуба не ставило задачу выхода в Лигу чемпионов как првостепенную», — цитирует Мальдини известный журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

Напомним, перед 35-м туром итальянской серии А «Милан» делит четвертое место с туринским «Ювентусом», опережая последнего по дополнительным показателям. У обеих команд по 69 очков.

В эти минуты в Турине проходит очный поединок между ними.

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