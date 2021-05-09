Каштру покинул пост главного тренера «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру объявил о своем уходе из клуба, сообщает пресс-служба «горняков».

Отмечается, что контракт 59-летнего португальца с донецкой командой был рассчитан до 30 июня 2021 года. Таким образом, специалист решил не продлевать свое соглашение по окончании текущего сезона.

Ранее появилась информация, что новым наставником украинского клуба может стать Роберто Де Дзерби, в данный момент возглавляющий «Сассуоло».

Каштру был главным тренером «Шахтера» с июля 2019 года. Под его руководством команда одержала 51 победу, 16 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. В прошлом сезоне донецкий клуб стал чемпионом Украины.