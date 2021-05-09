«Вест Бромвич» уступил «Арсеналу» и досрочно вылетел из АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Вест Бромвич» (3:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голы забил Эмил Смит-Роу (29-я минута), Николя Пепе (35) и Виллиан (90). Соперник ответил забитым мячом Матеуса Перейры (67).

Подопечные Микеля Артеты набрали 52 очка и смогли подняться на девятое место в турнирной таблице АПЛ.

На счету «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я строчка. За три тура до конца турнира «дрозды» отстают от спасительного 17-го места на десять очков. Таким образом, команда Сэма Эллардайса начнет свой следующий сезон в чемпионшипе.

12 мая «Арсенал» сыграет в гостях против «Челси», а «Вест Бромвич» четырьмя днями позже на своей домашней арене встретится с «Ливерпулем».