Иржи Ярошик: Заболотный принесет много пользы ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможный переход в армейский клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Ранее стало известно, что 29-летний россиянин должен подписать контракт с красно-синими по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

– Заболотный – воспитанник ЦСКА, фанаты будут рады его возвращению. У него появится огромная мотивация – он точно принесет много пользы клубу. Я неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но им нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы команда боролась за самые высокие места, – цитирует Ярошика «Чемпионат».

Заболотный перешел в «Сочи» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за команду 51 матч, забил 15 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.