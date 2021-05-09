«Спартак» опроверг информацию о продаже Бакаева в «Динамо» до 16 мая

Московский «Спартак» не подтвердил информацию о том, что решение о трансфере 24-летнего полузащитника клуба Зелимхана Бакаева в столичное «Динамо» будет принято до 16 мая.

«Подвижек в переговорах с «Динамо» пока нет. Информация о том, что окончательное соглашение по трансферу будет оформлено до 16 мая, не соответствует действительности», — передает слова руководителя Департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.