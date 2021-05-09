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09 мая 23:32
автор: Владислав Корегин

Саншеш может стать игроком «Ромы»

Летом римский клуб возглавит Жозе Моуринью, являющийся соотечественником Саншеша.

Центральный полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш входит в сферу интересов «Ромы».

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство римского клуба постарается подписать 23-летнего португальца в ближайшее трансферное окно в качестве усиления средней линии. Отмечается, что ради покупки хавбека «волкам» придется продать нескольких футболистов.

Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал три ассиста. Контракт игрока с французской командой истекает летом 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.

источник: Corriere dello Sport
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