Саншеш может стать игроком «Ромы»

Центральный полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш входит в сферу интересов «Ромы».
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство римского клуба постарается подписать 23-летнего португальца в ближайшее трансферное окно в качестве усиления средней линии. Отмечается, что ради покупки хавбека «волкам» придется продать нескольких футболистов.
Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал три ассиста. Контракт игрока с французской командой истекает летом 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.
источник: Corriere dello Sport