«Милан» разгромил «Ювентус» и вышел на третье место в серии А

Перед самым перерывом счет открыл красивым обводящим ударом нападающий гостей Браим Диас.

Во втором тайме «Милан» мог упрочить преимущество уже на 58-й минуте, однако Франк Кессье не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джорджо Кьеллини.

Второй мяч на 78-й минуте забил Анте Ребич, заменивший получившего травму Златана Ибрагимовича.

Через четыре минуты Фикайо Томори довел счет до крупного.

Благодаря этой победе подопечные Стефано Пиоли, набрав 72 очка, поднялись на третью позицию в турнирной таблице.