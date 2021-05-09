«Милан» разгромил «Ювентус» и вышел на третье место в серии А

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Швейцария - Национальная лига - плей-офф не начался Женева-Серветт 0 Цуг 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+3' Ренн 1 ПСЖ 1
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес К 54 Нью-Йорк Никс 56 П1 1.50 П2 2.60
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 67' Варзим 0 Пенафиел 2 П1 28.0 Х 15.0 П2 1.03
Аргентина - Примера не начался Колон 0 Унион 0 П1 2.15 Х 3.10 П2 3.50
Аргентина - Примера не начался Ланус 0 Тальерес 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.75
Аргентина - Примера не начался Уракан 0 Индепендьенте 0 П1 3.80 Х 2.95 П2 2.15
Аргентина - Примера 03:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Атлетико Сармь 0
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.75 Х 3.60 П2 5.00
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 14.0 Х 5.00 П2 1.29
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.39 Х 4.20 П2 11.5
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.47 Х 3.90 П2 9.10
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.31 Х 5.80 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.48 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.65 Х 3.90 П2 5.50
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.40
«Милан» разгромил «Ювентус» и вышел на третье место в серии А
09 мая 23:38
автор: Александр Шульгин

«Милан» разгромил «Ювентус» и вышел на третье место в серии А

В матче 35-го тура итальянской серии А «Милан» в гостях крупно обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:0.

Перед самым перерывом счет открыл красивым обводящим ударом нападающий гостей Браим Диас.

Во втором тайме «Милан» мог упрочить преимущество уже на 58-й минуте, однако Франк Кессье не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джорджо Кьеллини.

Второй мяч на 78-й минуте забил Анте Ребич, заменивший получившего травму Златана Ибрагимовича.

Через четыре минуты Фикайо Томори довел счет до крупного.

Благодаря этой победе подопечные Стефано Пиоли, набрав 72 очка, поднялись на третью позицию в турнирной таблице.

«Ювентус» с 69 очками остался на пятом месте.

В оставшихся турах «россонери» сыграют с «Торино» (в гостях), «Кальяри» (дома) и «Аталантой» (в гостях).

Туринцы отправятся в гости к «Сассуоло», затем примут дома чемпиона - миланский «Интер» и в последнем туре на выезде сразятся с «Болоньей».

Чемпионат Италии (серия А)

35-й тур

«Ювентус» (Турин) – «Милан» - 0:3 (0:1)

Голы: Браим Диас, 45; Ребич, 78; Томори, 82

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза (Дибала, 79), Рабьо, Бентанкур (Кулушевски, 67), Маккенни, Мората, Роналду.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер (Мейте, 82), Кессье, Браим Диас (Крунич, 70), Чалханоглу, Салемакерс (Далот, 82), Ибрагимович (Ребич, 66).

Предупреждения: Кьеза, 53; Кьеллини, 57 – Диас, 59; Салемакерс, 76

Незабитый пенальти: Кессье, 58 (вратарь)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Капитан ЦСКА ударил соперника за то, что тот оскорбил его маму«Вам надо увидеть его без футболки». Хартман – о драке Капризова«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика