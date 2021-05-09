«Милан» разгромил «Ювентус» и вышел на третье место в серии А

Перед самым перерывом счет открыл красивым обводящим ударом нападающий гостей Браим Диас.
Во втором тайме «Милан» мог упрочить преимущество уже на 58-й минуте, однако Франк Кессье не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джорджо Кьеллини.
Второй мяч на 78-й минуте забил Анте Ребич, заменивший получившего травму Златана Ибрагимовича.
Через четыре минуты Фикайо Томори довел счет до крупного.
Благодаря этой победе подопечные Стефано Пиоли, набрав 72 очка, поднялись на третью позицию в турнирной таблице.
«Ювентус» с 69 очками остался на пятом месте.
В оставшихся турах «россонери» сыграют с «Торино» (в гостях), «Кальяри» (дома) и «Аталантой» (в гостях).
Туринцы отправятся в гости к «Сассуоло», затем примут дома чемпиона - миланский «Интер» и в последнем туре на выезде сразятся с «Болоньей».
Чемпионат Италии (серия А)
35-й тур
«Ювентус» (Турин) – «Милан» - 0:3 (0:1)
Голы: Браим Диас, 45; Ребич, 78; Томори, 82
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза (Дибала, 79), Рабьо, Бентанкур (Кулушевски, 67), Маккенни, Мората, Роналду.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер (Мейте, 82), Кессье, Браим Диас (Крунич, 70), Чалханоглу, Салемакерс (Далот, 82), Ибрагимович (Ребич, 66).
Предупреждения: Кьеза, 53; Кьеллини, 57 – Диас, 59; Салемакерс, 76
Незабитый пенальти: Кессье, 58 (вратарь)