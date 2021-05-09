Гол Азара принес «Реалу» домашнюю ничью в игре с «Севильей»

«Реал» сыграл вничью с «Севильей» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

Первый гол в сегодняшней встрече был забит на 22-й минуте усилиями полузащитника гостей Фернандо. Во второй половине игры вышедший на замену хавбек мадридцев Марко Асенсио уравнял шансы команд, отличившись на 67-й минуте. Однако спустя 11 минут севильская команда вновь вышла вперед в счете после того, как Иван Ракитич удачно реализовал 11-метровый удар. В добавленное ко второму тайму время Эден Азар забил второй гол хозяев, тем самым принеся «сливочным» ничейный результат.

Таким образом, «Севилья» набрала 71 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. «Реал» смог подняться на вторую строчку (75 очков), опередив «Барселону» по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Юлена Лопетеги сыграют дома против «Валенсии» (12 мая), а мадридский клуб отправится в гости к «Гранаде» (13 мая).

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