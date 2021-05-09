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09 мая 23:57
автор: Владислав Корегин

Гол Азара принес «Реалу» домашнюю ничью в игре с «Севильей»

Бельгиец отличился забитым голом на 94-й минуте матча.

«Реал» сыграл вничью с «Севильей» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

Первый гол в сегодняшней встрече был забит на 22-й минуте усилиями полузащитника гостей Фернандо. Во второй половине игры вышедший на замену хавбек мадридцев Марко Асенсио уравнял шансы команд, отличившись на 67-й минуте. Однако спустя 11 минут севильская команда вновь вышла вперед в счете после того, как Иван Ракитич удачно реализовал 11-метровый удар. В добавленное ко второму тайму время Эден Азар забил второй гол хозяев, тем самым принеся «сливочным» ничейный результат.

Таким образом, «Севилья» набрала 71 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. «Реал» смог подняться на вторую строчку (75 очков), опередив «Барселону» по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Юлена Лопетеги сыграют дома против «Валенсии» (12 мая), а мадридский клуб отправится в гости к «Гранаде» (13 мая).

Чемпионат Испании

35-й тур

«Реал» – «Севилья» – 2:2 (0:1)

Голы: Асенсио, 67, Азар, 90+4 – Фернандо, 22, Ракитич, 78 (пен.)

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Одриосола, Марсело (Гутьеррес, 66), Каземиро, Кроос, Модрич (Асенсио, 66), Вальверде, Винисиус (Азар, 79), Бензема.

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич (Торрес, 88), Жордан (Гудель, 84), Сусо (Родригес, 83), Гомес (Эн-Несири, 57), Окампос (де Йонг, 88).

Предупреждения: Каземиро, 21, Сусо, 56, Гудель, 85.

источник: «Советский спорт»
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