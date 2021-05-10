«ПСЖ» не смог обыграть «Ренн» и отстал от «Лилля» на три очка

Гости вышли вперед на шестой добавленной к первому тайму минуте: Наиф Агуэрд сфолил в своей штрафной площади на Левине Курзава, и после просмотра момента арбитр указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал Неймар.

Хозяева отыгрались на 71-й минуте: нападающий Серу Гирасси после подачи с углового головой отправил мяч в сетку.

За три минуты до конца основного времени матча парижане остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый подкат сзади получил Преснель Кимпембе.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 76 очков и остался на втором месте. У лидирующего «Лилля» за два тура до конца чемпионата на три очка больше.

Кроме того, на два очка от подопечных Маурисио Почеттино отстает «Монако» и на три «Лион».