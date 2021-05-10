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10 мая 00:17
автор: Владислав Корегин

Головин – о победном матче с «Реймсом»: Самое главное, что выиграли и набрали три очка

Россиянин вышел на поле на 80-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Франции, в котором его команда минимально обыграла «Реймс» (1:0), а также рассказывал о своем физическом состоянии после того, как он переболел коронавирусом.

Напомним, что 26 апреля футболист получил положительный результат теста на Covid-19 и вернулся к тренировкам с командой лишь 6 мая. В сегодняшней встрече Александр вышел на поле на 80-й минуте, заменив Виссама Бен-Йеддера, и получил желтую карточку на 92-й минуте.

– Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счет. Рад, что это удалось. Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовится к следующей игре, – приводит слова Головина Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 22 матчах, забил четыре года и сделал восемь ассистов.

Благодаря сегодняшней победе «Монако» набрал 74 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице лиги 1, обогнав «Лион». 16 мая команда Нико Ковача сыграет дома против «Ренна».

источник: Sport24.ru
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