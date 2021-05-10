«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Брайтона» Биссуму

Центральный полузащитник «Брайтона» Ив Биссума cвоей игрой заинтересовал «Манчестер Сити».

Как сообщает The Sunday Times, «горожане» уже запросили информацию по поводу возможной покупки 24-летнего малийца в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «чаек» готово отпустить своего футболиста за 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что хавбека хотят приобрести «Арсенал» и «Ливерпуль».

Биссума присоединился к «Брайтону» в июле 2018 года, перейдя из «Лилля» за 16,9 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 93 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.