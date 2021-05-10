Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии, в котором его команда в гостях обыграла «Ювентус» со счетом 3:0.

– Перед каждым матчем мы в первую очередь стараемся определиться со стратегией, а затем уже подбирать игроков под наш рисунок игры. Сегодня Диас показал отличную игру, хорошо проявив себя на позиции под нападающим. Однако я бы хотел отметить игру всей команды, отдавшей все силы на поле и продемонстрировавшей высокое качество игры, – цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

На данный момент «Милан» набрал 72 очка и занимает третье место в турнирной таблице серии А. В следующем туре «россонери» сыграют в гостях против «Торино». Встреча состоится 12 мая.