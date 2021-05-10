Андреа Пирло – после поражения от «Милана»: Я не собираюсь уходить из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после домашнего поражения от «Милана» в матче 35-го тура серии А заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

Отметим, что за три тура до конца чемпионата туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Отставание от идущего четвертым «Наполи» составляет одно очко.

– Я не думаю об отставке. Я взялся за эту работу с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я нахожусь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу до тех пор, пока руководство «Ювентуса» не попросит меня покинуть команду, – цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, 41-летний специалист возглавил «бьянконери» в августе прошлого года. Под его руководство «старая синьора» одержала 30 побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.