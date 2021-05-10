Андреа Пирло – после поражения от «Милана»: Я не собираюсь уходить из «Ювентуса»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Чикаго Блэкхоу 3 Даллас Старз 1 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.93
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 21' Шарлотт Хорнет 56 Нью-Орлеан Пел 47 П1 1.14 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 20' Кливленд Кавал 43 Даллас Маверик 53 П1 7.70 П2 1.08
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 15' Орландо Мэджик 21 Миннесота Тимб 42
Аргентина - Примера не начался Ньюэллс Олд Бо 0 Атлетико Сармь 0
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Калгари Флэймз 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.81 Х 4.40 П2 3.70
НБА - регулярный чемпионат не начался Детройт Пистон 0 Чикаго Буллз 0 П1 4.10 П2 1.25
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.21 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Финикс Санз 0 П1 3.50 П2 1.33
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 14.0 Х 5.00 П2 1.29
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.39 Х 4.20 П2 11.5
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.47 Х 3.90 П2 9.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.48 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.65 Х 3.90 П2 5.50
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
10 мая 01:25
автор: Владислав Корегин

Андреа Пирло – после поражения от «Милана»: Я не собираюсь уходить из «Ювентуса»

Туринский клуб потерпел свое шестое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после домашнего поражения от «Милана» в матче 35-го тура серии А заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

Отметим, что за три тура до конца чемпионата туринский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 69 очков. Отставание от идущего четвертым «Наполи» составляет одно очко.

– Я не думаю об отставке. Я взялся за эту работу с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я нахожусь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу до тех пор, пока руководство «Ювентуса» не попросит меня покинуть команду, – цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, 41-летний специалист возглавил «бьянконери» в августе прошлого года. Под его руководство «старая синьора» одержала 30 побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

источник: Sky Sport Italia
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Рейнджерс" победили "Бостон", Бучневич сделал три передачиЛионель Месси стал лидером опроса на определение самого лучшего футболиста в XXI векеГол Капризова принёс "Миннесоте" победу над "Анахаймом"Обнаженная Николаева запечатлелась в джакузи«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
«Провал в Питере — исключение». Ловчев объяснил, почему «Локомотив» уверенно победит «Динамо» в дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на столичное дерби, которое состоится 8 мая в рамках 29-го тура РПЛ.
Вратарский вопрос перед ЧМ-2021: Шестеркина могут не отпустить из Нью-Йорка, поэтому болеем против «Далласа»
Очередная кадровая проблема возникла у хоккейной сборной России перед ЧМ-2021.
Россия золотая. Глава 1. Как наши хоккеисты выиграли ЧМ-1993 в год штурма Белого дома
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ первый – о золоте-1993 в Германии.
Нагучев ставит на Заболотного и Головина, Орзул — на красно-синих из Москвы, Барселоны и Парижа. Битва полов #9
"Плеймейкер" представляет девятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика