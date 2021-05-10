Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал победы в матче с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат своей команды с «Севильей» (2:2) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Напомним, что мадридский клуб ушел от поражения на 94-й минуте после того, как форвард Эден Азар смог переправить мяч в ворота соперника после удара Тони Крооса.

– Я доволен игрой своей команды в сегодняшнем матче. Считаю, что мы заслуживали победного результата. Особенно мне бы хотелось выделить второй тайм в исполнении моих ребят. Нам потребовалось время, чтобы попасть в игру, но в целом я повторюсь, что сегодня мы себя отлично проявили во второй половине встречи, – цитирует Зидана клубная пресс-служба мадридцев.

На данный момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 75 очков. Отставание от идущего первым «Атлетико» составляет два очка.

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