Лопетеги – о ничьей «Севильи» с «Реалом»: Горький осадок от потери двух очков

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился эмоциями от ничьей в выездном матче против одного из лидеров чемпионата Испании.

«Горький осадок остался от потери двух очков во встрече с «Реалом». Не припомню, чтобы хозяева имели какие-либо явные голевые моменты у наших ворот. Мы изначально не собирались отсиживаться в обороне, иначе это привело бы к плачевному результату. После такой обидной ничьей важно восстановить психологическое состояние игроков. Для нас было крайне важно обыграть «Реал» в гостях. Но я горжусь своими футболистами, потому что игра была очень непростой, – цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья» набрала 71 очко и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал» располагается на второй строчке с 75 очками, отставания на два очка от мадридского «Атлетико».