Сергей Божин: Мы хотим привезти Кубок в Самару

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин, после награждения за первое место в чемпионате ФНЛ, поделился эмоциями перед финалом Кубка России.

— Игорь Витальевич Осинькин сказал, что нужно поберечь эмоции на финал. Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать, — приводит слова футболиста официальный сайт самарской команды.

Железнодорожники восемь раз становились победителями турнира, самарские футболисты в 2004 году дошли до финала Кубка России, где уступили грозненскому «Тереку».