Валерий Баринов: В «Аталанте» серьезная конкуренция

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выделяемом игровом времени в «Аталанте» экс-полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

— В «Аталанте» серьезная конкуренция. Они идут в лидерской группе, им нужно в Лигу чемпионов. И пока они не займут нужное место, то Лешку вот так и будут использовать. Хорошо хоть сегодня полчаса дал. Мне нравится «Аталанта»! Это лешкина команда, но я хочу, чтобы он играл. А менять на другую команду... Что прыгать-то?, — приводит слова Баринова «СЭ».

В текущем сезоне серии а Миранчук провел 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.